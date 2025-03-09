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Непомнящий посоветовал Дзюбе не зацикливаться на рекорде по забитым мячам

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба не должен зацикливаться на рекорде по забитым мячам среди российских футболистов.

Дзюба работал с Непомнящим в «Томи» в 2009 и 2010 годах. На счету 36-летнего нападающего 233 гола, столько же у бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова. Они возглавляют список лучших бомбардиров среди россиян.

«Не могу сказать, сможет ли Артем побить рекорд уже в матче с «Крыльями Советов». Артему лучше не ждать, а просто работать, — цитирует Непомнящего ТАСС. — Я думаю, что зацикливаться точно не надо, лишнее давление пользы никогда не приносило, да и Артем умеет регулировать свое состояние. Конечно, нужно быть спокойным, готовиться к каждой игре как к обычной».

В воскресенье, 9 марта, «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов», матч начнется в 16.30 (мск).

Источник: ТАСС
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Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
ФК Акрон
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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П
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Педро

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 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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 4
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