Непомнящий посоветовал Дзюбе не зацикливаться на рекорде по забитым мячам

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба не должен зацикливаться на рекорде по забитым мячам среди российских футболистов.

Дзюба работал с Непомнящим в «Томи» в 2009 и 2010 годах. На счету 36-летнего нападающего 233 гола, столько же у бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова. Они возглавляют список лучших бомбардиров среди россиян.

«Не могу сказать, сможет ли Артем побить рекорд уже в матче с «Крыльями Советов». Артему лучше не ждать, а просто работать, — цитирует Непомнящего ТАСС. — Я думаю, что зацикливаться точно не надо, лишнее давление пользы никогда не приносило, да и Артем умеет регулировать свое состояние. Конечно, нужно быть спокойным, готовиться к каждой игре как к обычной».

В воскресенье, 9 марта, «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов», матч начнется в 16.30 (мск).