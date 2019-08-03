Георгий Джикия: "Тил сказал, что рад всех видеть"

Капитан "Спартака" Георгий Джикия после ничьей с "Динамо" 0:0 в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что Гус Тил, который скоро пополнит ряды красно-белых, принесет команде много пользы.

– Бакаев и Гулиев каждый матч получают карточки. Вы можете повлиять на них, как друг?

– Всегда предупреждаю до игр их, что это ни к чему и нужно быть аккуратнее. Но это игровые моменты, когда непонятно, за что дают желтую карточку. У Гулиева в РПЛ такой статус и репутация, что его любой фол – это карточка. Бакаев более спокоен, но тоже лишние карточки ему ни к чему.

– Фернандо попрощался с командой?

– Да, он попрощался с нами на тренировке, произнес речь. Сказал, что провел отличное время в "Спартаке", поблагодарил за моменты, которые были у него в России. Расстались друзьями. Сказали ему, что если он захочет приехать на игру "Спартака", мы рады будем его видеть. Это его дом.

– Адриану тоже попрощался?

– Да, он приезжал. До тренировки сказал речь.

– Фернандо никого не звал в Китай?

– Никого в Китай не звал с собой.

– Как реагируете на глобальную перестройку в команде?

– Мы все понимаем, что рано или поздно время каждого игрока в "Спартаке" закончится. К этому круговороту надо относиться спокойно и профессионально. На смену им приходят другие ребята.

– Сегодня на игре был Гус Тил. Он не заходит в раздевалку?

– Конечно, виделись с ним, но не было никаких представлений. Поздоровались, он сказал, что рад всех видеть. Он скоро будет работать с командой и в ближайшее время принесет нам пользу. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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