Джикия: «Если бы не получилось подписать контракт летом, задумался о своем будущем в футболе»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия в интервью «СЭ» оценил свой переход в московскую команду этим летом.

— Ты был готов рассматривать варианты за пределами России?

— Нет, я сразу хотел в «Локомотивом». Скажу честно, если бы у меня не получилось подписать контракт летом — я бы задумался о своем будущем в футболе... Не хотелось испытывать те же эмоции, что и в последние два года. Не для этого создан — хочется делать что-то большое, пока есть силы.

Джикия присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение между «Локомотивом» и 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». В сезоне-2025/26 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами.

Ранее он также играл за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».