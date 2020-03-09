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Георгий Джикия: «На тренировке тоже маску надевал, чтобы Бакаева поддержать»

20:04
9 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1. Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1. Зелимхан Бакаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России от «Краснодара» (0:1) похвалил одноклубника Зелимхана Бакаева за то, что смог сыграть, несмотря на сотрясение. Хавбек вышел на поле в специальном защитном шлеме.

— Насколько был готов играть Бакаев? И насколько ему удобно играть в шлеме?

— У него было сотрясение, но он боец. Молодец, что сегодня вышел на матч. Понятно, что маска ему мешает. Позавчера на тренировке я тоже такую же маску надел, чтобы его поддержать. Без нее сегодня нельзя было выходить на поле, потому что можно было усугубить ситуацию, при малейшем столкновении.

— Он сказал, что даже не заметил эту маску.

— Значит, весь был в игре. (Елена Григоревская)

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