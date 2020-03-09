Георгий Джикия: «На матчах «Спартака» ВАР не смотрят, табло вообще не подключено к розетке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения в матче 21-го тур Тинькофф чемпионата России от «Краснодара» (0:1) рассказал, что игроки, которые с семи лет играют в футбол, не знают новые трактовки правил.

— В первом тайме не дали пенальти, когда Кутепов ударил игрока соперника, во втором тайме Айртон рукой сыграл. Почему идут такие ошибки в простых ситуациях?

— Есть моменты, в которых смотрят ВАР, а есть такие, когда не смотрят. Поэтому очень много вопросов. Мы вчера сидели в раздевалке и обсуждали матч «Крыльев» с «Рубином». Было много спорных моментов — двенадцать минут смотрели ВАР. Мы просто сидим в раздевалке и понимаем, что футболисты, которые играют с 7-8 лет, не знают правил и не понимают, как трактовать разные моменты. Шесть минут вчера смотрели, была рука или нет, а потом нашли офсайд. Хочется, чтобы быстрее все разобрались и не было таких моментов, когда по пять — шесть минут смотрят ВАР, а иногда вообще не смотрят.

— В матчах «Спартака» вообще ВАР не смотрят.

— По-моему табло вообще не работает и не подключено к розетке.

— Нет желания, чтобы все клубы РПЛ обратились к судьям с просьбой разъяснить, что можно, а что нельзя?

— Есть моменты, которые разные арбитры трактуют по-разному. Нам надо надеяться, чтобы на нашей стороне был если не ВАР, то какой-то момент или определенное действие.

— У вас есть Михаил Ходырев. Неужели он не объясняет?

— Объясняет. Сегодня я задал вопрос насчет пенальти. Да вы сами пересмотрите этот момент, и у вас мнения разойдутся. (Елена Григоревская)