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Георгий Джикия: «Если мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться?»

26 мая 2020, 23:58
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу высоких зарплат в спорте. Защитник считает, что спортсменам не стоит завидовать из-за их зарплаты.

— Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально, — цитирует Forbes Джикию. — Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.

Дополнительная информация:

https://www.forbes.ru/biznes/401313-takoe-vpervye-za-200-let-panarin-hachanov-medvedev-kirilenko-mozgov-dzhikiya-i

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