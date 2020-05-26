Георгий Джикия: «Если мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться?»
26 мая 2020, 23:58
Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу высоких зарплат в спорте. Защитник считает, что спортсменам не стоит завидовать из-за их зарплаты.
— Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально, — цитирует Forbes Джикию. — Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.
Дополнительная информация:
https://www.forbes.ru/biznes/401313-takoe-vpervye-za-200-let-panarin-hachanov-medvedev-kirilenko-mozgov-dzhikiya-i
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