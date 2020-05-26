Георгий Джикия: «Если мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться?»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу высоких зарплат в спорте. Защитник считает, что спортсменам не стоит завидовать из-за их зарплаты.

— Есть люди, которые завидуют тому, что другие получают больше денег, но ведь это все индивидуально, — цитирует Forbes Джикию. — Если я футболист и мне платят такую зарплату, почему я должен от нее отказываться? Существуют такие реалии, я лишь являюсь их частью.