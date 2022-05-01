Евгений Мележиков прокомментировал возможное участие «Спартака» в летнем товарищеском турнире

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, будет ли команда участвовать в летнем товарищеском турнире.

«Летний товарищеский турнир? Предложение пришло, решения пока нет. Выбираем между вариантами», — рассказал Мележиков.

После 26 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» (31) занимает 10-е место в турнирной таблице. 1 мая команда встретится с «Крыльями Советов». Начало — в 14.00 мск.