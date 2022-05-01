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Сегодня, 13:10

Евгений Мележиков прокомментировал возможное участие «Спартака» в летнем товарищеском турнире

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, будет ли команда участвовать в летнем товарищеском турнире.

«Летний товарищеский турнир? Предложение пришло, решения пока нет. Выбираем между вариантами», — рассказал Мележиков.

После 26 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» (31) занимает 10-е место в турнирной таблице. 1 мая команда встретится с «Крыльями Советов». Начало — в 14.00 мск.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
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 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
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Зенит – Локомотив
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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

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 21 1 3
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