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31 января, 12:05

Орлов — о Джоне Джоне: «Быстро сыграется с Педро»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Джон Джон.
Фото Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, почему новичок «Зенита» Джон Джон может быстро вписаться в игру команды.

— «Зенит» подписал атакующего бразильского полузащитника Джона Джона. Наводил справки о нем, расспрашивал знающих людей. Все давали ему положительные характеристики. Пока прогноз оптимистичный. 23 года. Хорошая статистика в предыдущем клубе. Понравилось его интервью. Парень приехал сюда с правильным настроем.

Надо отдать должное «Зениту». Ведь Джон Джон выступал за клуб из системы «Ред Булл». Ранее, насколько знаю, «Спартак» и ЦСКА пытались купить футболистов из РБ, но не получилось по ряду причин. Питерцам уже удалось преодолеть все эти препоны, закрыть сделку. Дипломатическая победа. Молодцы.

Джон Джон перед переходом все время советовался с Педро. Они хорошо знакомы. Оба с серьезной перспективой. Думаю, Семак получает сильную связку в атакующей линии: Педро — Джон Джон. Мне кажется, со взаимопониманием у них на футбольном поле проблем не возникнет, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе 23-летнего бразильца из «Брагантино» 28 января. Джон Джон провел за бразильский клуб 76 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;составе &laquo;Зенита&raquo; и&nbsp;новичке Джоне.«Разве мог Соболев играть у Романцева?! А Глушенков в тот «Спартак» вписался бы». Орлов — о составе «Зенита» и новичке Джоне

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РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Джон Джон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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