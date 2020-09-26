Геннадий Орлов: «Дзюбу в МХАТ надо брать. Таким же был Эдуард Стрельцов»

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил мастерство капитана «Зенита» Артема Дзюбы в исполнении пенальти. Дзюба реализовал 11-метровый в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы» (6:0). Всего на его счету в игре три мяча.

— Пенальти Дзюбы — это театр! Его в МХАТ надо брать, — сказал Орлов в эфире «Матч премьер». — Вырастает футболист, и он другие качества приобретает. Таким же был Эдуард Стрельцов. До тюрьмы он был один, мчался вперед мощно. Когда он вышел из тюрьмы, он стал мудрым футболистом, такие передачи раздавал! Нет, ну Артем не попадет, он соображает уже. Когда он бьет пенальти — он смотрит уже на поведение голкипера.