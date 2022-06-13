В «Зените» опровергли информацию, что киргизская компания будет шить форму для клуба

Санкт-петербургский «Зенит» опроверг информацию о том, что экипировку для команды будет шить компания из Кыргызстана «Дом спортивной моды Bigser Sport».

«Представители клуба действительно находятся в Бишкеке с рабочим визитом, но речь вовсе не идет об экипировке для ФК «Зенит», у клуба есть дочерняя компания «Зенит-Премьер-Футбол», которая управляет крупнейшим спортивный магазином для профессионалов в Петербурге — экипировочный центр, и наши представители подписали пока что только соглашение о намерениях к сотрудничеству в рамках развития нашего экипировочного центра Footballstore», — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее появилась информация, что стороны уже подписали контракт на поставку экипировки.