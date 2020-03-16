Генеральный директор «Уфы»: «Знаем, что делать в случае приостановления чемпионата России»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что необходимо дождаться решения по итогам заседания лиги, прежде чем говорить о плане действий в случае приостановления чемпионата.

— Сегодня не хотелось бы говорить об этом. Завтра встретимся с коллегами и все решим. Сейчас надо понять, как будет дальше, а исходя из этого, уже строить планы. У «Уфы» есть несколько идей, есть понимание, что делать при негативном сценарии, то есть при приостановлении чемпионата России. Мы говорили об этом с главным тренером, все прекрасно осознают происходящее и знают, что делать. (Дмитрий Зимин)

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