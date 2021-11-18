Генеральный директор «Рубина» назвал неожиданным решение Шатова приостановить карьеру

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов назвал неожиданным решение полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру.

«Он принял такое решение, оно стало неожиданным. Думаю, что Олег еще способен играть на уровне премьер-лиги. Есть ли договоренность о том, что Шатов вернется в «Рубин», если решит возобновить карьеру? Если решит, примем решение. Что сейчас про это говорить. Пока решение такое», — приводит ТАСС слова Сайманова.

Шатов выступал за «Рубин» с августа 2020 года. Сегодня, 18 ноября казанский клуб объявил, что 31-летний футболист принял решение расторгнуть контракт и приостановить профессиональную карьеру.