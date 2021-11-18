Генеральный директор «Рубина» назвал неожиданным решение Шатова приостановить карьеру
18:47
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов назвал неожиданным решение полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру.
«Он принял такое решение, оно стало неожиданным. Думаю, что Олег еще способен играть на уровне премьер-лиги. Есть ли договоренность о том, что Шатов вернется в «Рубин», если решит возобновить карьеру? Если решит, примем решение. Что сейчас про это говорить. Пока решение такое», — приводит ТАСС слова Сайманова.
Шатов выступал за «Рубин» с августа 2020 года. Сегодня, 18 ноября казанский клуб объявил, что 31-летний футболист принял решение расторгнуть контракт и приостановить профессиональную карьеру.
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