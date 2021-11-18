Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» информацию об обвинении прокуратуры Амстердама в адрес форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Мы не знаем, какая там ситуация. Может, это подставное дело. Пускай сами разбираются. Это семейное дело. Причем здесь «Спартак» и футбол? Не вижу ничего общего. Клуб будет решать, что делать дальше, если это подтвердится. Все в жизни бывает», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В декабре 2020-го Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом того же года. Вскоре он был отпущен на свободу, но правоохранительные органы продолжили расследование инцидента.

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что прокуратура Амстердама предъявила 29-летнему нидерландцу официальные обвинения в покушении и нанесении ножевых ранений.

В «Спартаке» сообщили, что Промес полностью сосредоточен на предстоящих играх за московский клуб.