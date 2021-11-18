Защитник «Рубина» Александров заинтересовал клубы РПЛ

Центральный защитник Виктор Александров, права на которого принадлежат «Рубину», попал в сферу интересов нескольких клубов РПЛ, сообщает Sport24.

В сезоне-2021 19-летний футболист выступал на правах аренды за латвийскую «Валмиеру». В ее составе он стал серебряным призером чемпионата Латвии и несколько раз попадал в символическую сборную тура. Выступал за юношескую сборную России и был капитаном молодежной команды «Рубина».

Также футболистом интересуется «Рига», которым владеет российский инвестор Сергей Ломакин. Александров провел 12 матчей за «Палмиеру». В его активе один результативный пас.