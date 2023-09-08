Генеральный директор «Пари НН» сообщил о переводе Юрана в обычную палату: «Началась активная реабилитация»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об операции, которую перенес главный тренер команды Сергей Юран.

«Не имею права разглашать диагноз. Это закрытая медицинская информация. Только он сам сможет об этом сказать. Это была экстренная хирургическая патология. Все происходило очень быстро. Никто к этому не готовился. Слава богу, что быстро среагировали и все вовремя сделали», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Также генеральный директор «Пари НН» ответил, сколько времени потребуется на восстановление Сергея Юрана.

«На восстановление потребуется несколько дней. Он уже в обычной палате. Все хорошо. Началась активная реабилитация. Сможет ли присутствовать на игре с «Динамо»? Медики обычно не делают прогнозы, привязываясь к точной дате или часу, когда восстановится человек. Это индивидуальные особенности каждого организма. В медицине и в футболе все суеверные. Не надо сейчас говорить об этом. Мы очень надеемся, что к матчу с «Динамо» он безусловно будет на поле», — добавил Мелик-Гусейнов.

Ранее Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале рассказал, что тренер «Пари НН» Сергей Юран ночью перенес экстренную операцию.

«Пари НН» в гостях сыграет с «Динамо» в восьмом туре РПЛ. Игра пройдет в следующую пятницу, 15 сентября.