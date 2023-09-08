Осинькин оценил дебют Шитова за сборную России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что думает о форварде команды Владиславе Шитове. В матче с олимпийской сборной Египта (1:1) он дебютировал за сборную России.

«Он и в прошлом сезоне два гола забил — учитывая его возраст, это совсем не плохой результат. На тренировках он много забивает, он вообще «голистый» — легко выходит на удар, легко бьёт обеими ногами. Я ожидаю от него большего, но это наш максимализм. Желаю ему продолжать в том же духе», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

В матче сборной с египтянами Шитов вышел на замену на 63-й минуте. У 20-летнего нападающего один гол и одна голевая передача в пяти матчах текущего сезона РПЛ.