Генеральный директор «Факела» оценил выступление команды в первой части сезона
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил выступление команды в первой части сезона.
— К нам изначально относились с некой опаской. Про Воронеж как город, представленный в футбольной элите, за 20 лет забыли. Мало кто знал про те исторические вещи, которые так любят вспоминать в Воронеже. Я до 2019 года и сам не знал многих нюансов.
Вышло так, что всю эту ситуацию переломил один день, один матч. Я за день до игры встречался с журналистами федеральных СМИ и говорил: «Хочу, чтобы вы прониклись атмосферой футбольного региона. Я уже прочувствовал это, теперь и вы поймете, что такое стадион в центре города. Увидите, как болельщики со всех сторон стекаются к нему, услышите, как они поддерживают команду на трибунах». По сути, за 90 минут Воронеж рассказал о себе все. И опаска, которая имелась раньше, ушла.
— Лучший, на ваш взгляд, матч в первой части сезона по качеству игры?
— Не могу выделить ни один. Все фрагментарно — где-то второй тайм хороший, где-то первый. Даже в победном матче с «Локомотивом» у нас были большие проблемы в первой половине встречи: структура игры была нарушена. Ребята играли против серьезного соперника. Словом, полная картина пока не сложилась ни в одном матче. Не было такого, чтобы мы все 90 минут действовали целостно. Но, тем не менее, мы играли эмоционально, многие матчи вытащили, несмотря ни на что. Большое спасибо всей команде и тренерскому штабу — работа была проделана просто колоссальная.
— Если бы вам перед началом сезона сказали, что на зимний перерыв команда уйдет на 13-м месте в таблице, вы были бы удовлетворены?
— Я внутри себя не могу быть удовлетворен 13-м местом. Но с учетом того, какими возможностями мы располагаем, признаю результат первой части сезона достаточно достойным. Пусть меня раскритикуют, но на сегодняшний день наше выступление с полным правом можно так охарактеризовать. Мы видели, как команде было тяжело. Как она набирала каждый раз этот эмоциональный настрой, находясь в непростых условиях с точки зрения даже элементарной логистики. Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж — три города, в которых закрыты аэропорты. Но у клубов из первых двух городов богатый опыт выступлений в РПЛ. А мы еще новички. И летаем рейсовыми самолетами. Возможно, единственные в лиге. Мы не можем себе позволить чартер. Очень сложно выходить на нужный эмоциональный фон и планомерно подготовиться к матчу, когда твой график наполовину построен, исходя из логистики. Когда ты вынужден ехать в Москву, ночевать там, а на следующее утро лететь, ломается вся система подготовки. Болельщики сгоряча делают выводы, отталкиваясь только от увиденного по телевизору или на стадионе. А мы живем в этих реалиях. И констатируем, что у команды меньше, чем у соперников, времени и на подготовку к матчу, и на восстановление после него. Не хочется плакаться, но это достойно сочувствия и сопереживания. Клуб несет серьезные финансовые издержки из-за логистических проблем, а футболисты страдают в восстановительном плане. Мы изначально ниже классом, а у нас в среднем на две тренировки в недельном цикле меньше, чем у наших конкурентов, если речь идет хотя бы об одном выездном матче в две недели. Минус один день на подготовку, минус один день на восстановительные мероприятия. Для профессионального спорта это большая проблема.
— Как вы можете охарактеризовать работу тренерского штаба?
— Конечно, я не буду говорить, что все идеально. Это было бы лукавством. Есть множество моментов и проблем, над которыми нужно работать. Но главный тренер настроен на достижение положительного результата и на плодотворную работу. Очень важно, что он готов развиваться с нашей командой, осознавая возможности, которыми клуб на данный момент располагает. Когда у тренера горят глаза, когда он живет клубом, это чувствуется. Этот передается и команде, и мы как руководители имеем такой же настрой. Мы верим в Пятибратова, — приводит слова Асхабадзе пресс-служба «Факела».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2