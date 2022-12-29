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Генеральный директор «Факела» оценил выступление команды в первой части сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил выступление команды в первой части сезона.

— К нам изначально относились с некой опаской. Про Воронеж как город, представленный в футбольной элите, за 20 лет забыли. Мало кто знал про те исторические вещи, которые так любят вспоминать в Воронеже. Я до 2019 года и сам не знал многих нюансов.

Вышло так, что всю эту ситуацию переломил один день, один матч. Я за день до игры встречался с журналистами федеральных СМИ и говорил: «Хочу, чтобы вы прониклись атмосферой футбольного региона. Я уже прочувствовал это, теперь и вы поймете, что такое стадион в центре города. Увидите, как болельщики со всех сторон стекаются к нему, услышите, как они поддерживают команду на трибунах». По сути, за 90 минут Воронеж рассказал о себе все. И опаска, которая имелась раньше, ушла.

— Лучший, на ваш взгляд, матч в первой части сезона по качеству игры?

— Не могу выделить ни один. Все фрагментарно — где-то второй тайм хороший, где-то первый. Даже в победном матче с «Локомотивом» у нас были большие проблемы в первой половине встречи: структура игры была нарушена. Ребята играли против серьезного соперника. Словом, полная картина пока не сложилась ни в одном матче. Не было такого, чтобы мы все 90 минут действовали целостно. Но, тем не менее, мы играли эмоционально, многие матчи вытащили, несмотря ни на что. Большое спасибо всей команде и тренерскому штабу — работа была проделана просто колоссальная.

— Если бы вам перед началом сезона сказали, что на зимний перерыв команда уйдет на 13-м месте в таблице, вы были бы удовлетворены?

— Я внутри себя не могу быть удовлетворен 13-м местом. Но с учетом того, какими возможностями мы располагаем, признаю результат первой части сезона достаточно достойным. Пусть меня раскритикуют, но на сегодняшний день наше выступление с полным правом можно так охарактеризовать. Мы видели, как команде было тяжело. Как она набирала каждый раз этот эмоциональный настрой, находясь в непростых условиях с точки зрения даже элементарной логистики. Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж — три города, в которых закрыты аэропорты. Но у клубов из первых двух городов богатый опыт выступлений в РПЛ. А мы еще новички. И летаем рейсовыми самолетами. Возможно, единственные в лиге. Мы не можем себе позволить чартер. Очень сложно выходить на нужный эмоциональный фон и планомерно подготовиться к матчу, когда твой график наполовину построен, исходя из логистики. Когда ты вынужден ехать в Москву, ночевать там, а на следующее утро лететь, ломается вся система подготовки. Болельщики сгоряча делают выводы, отталкиваясь только от увиденного по телевизору или на стадионе. А мы живем в этих реалиях. И констатируем, что у команды меньше, чем у соперников, времени и на подготовку к матчу, и на восстановление после него. Не хочется плакаться, но это достойно сочувствия и сопереживания. Клуб несет серьезные финансовые издержки из-за логистических проблем, а футболисты страдают в восстановительном плане. Мы изначально ниже классом, а у нас в среднем на две тренировки в недельном цикле меньше, чем у наших конкурентов, если речь идет хотя бы об одном выездном матче в две недели. Минус один день на подготовку, минус один день на восстановительные мероприятия. Для профессионального спорта это большая проблема.

— Как вы можете охарактеризовать работу тренерского штаба?

— Конечно, я не буду говорить, что все идеально. Это было бы лукавством. Есть множество моментов и проблем, над которыми нужно работать. Но главный тренер настроен на достижение положительного результата и на плодотворную работу. Очень важно, что он готов развиваться с нашей командой, осознавая возможности, которыми клуб на данный момент располагает. Когда у тренера горят глаза, когда он живет клубом, это чувствуется. Этот передается и команде, и мы как руководители имеем такой же настрой. Мы верим в Пятибратова, — приводит слова Асхабадзе пресс-служба «Факела».

Источник: https://vk.com/@pfcfakel-roman-ashabadze-rezultat-pervoi-chasti-sezona-dostatochno-do
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Ростов – Локомотив
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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