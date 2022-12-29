Гендиректор «Факела» отметил интерес к команде со стороны болельщиков
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе отметил интерес к команде со стороны болельщиков в Воронеже.
— Как вы сейчас оцените тот опыт, который клуб получил при реализации абонементной и билетной программ?
— Верни время назад — мы бы все сделали точно так же. Построить все иначе было просто невозможно. Каждый футбольный клуб — в России ли, в Европе ли, в Латинской Америке ли — ставит перед собой задачу реализовать как можно больше абонементов. (В европейских странах абонементы продаются на несколько сезонов вперед и даже пожизненно). Это определенные гарантии для клуба. Ведь он получает деньги сразу. И даже если ты не пришел на какой-то из матчей, ты уже помог клубу, инвестировав в его развитие, помимо поддержки на трибуне. Нам очень сильно помогли деньги, которые мы выручили при продаже абонементов. Они были распределены на всю структуру «Факела». Академия съездила на все турниры, тренерский и медицинский штабы получили новое оборудование для работы. Не будь этих денег — технику закупали бы не перед стартом сезона, а уже по ходу чемпионата. Так что мы всегда будем стараться продавать как можно больше абонементов и впредь.
— Если будет возможно продать 20 тыс. абонементов — продадим все?
— Сто процентов! Мы продали около 13 тыс. абонементов на восемь домашних матчей. Мы лучшие в лиге по этому показателю. И мы видим статистику — порядка 95% обладателей абонементов либо посещали домашние матчи сами, либо передавали свои места друзьям и знакомым. Результат налицо. Это успех. Все остальное — разговоры в пользу бедных. Предъявлять претензии по поводу спекулянтов бессмысленно — они есть везде, где есть ажиотаж. И бороться со спекулянтами должны правоохранительные органы, это вне компетенции профессионального футбольного клуба. Можно ли улучшить сервис для болельщиков? Однозначно нужно! Пока у нас нет до конца такой возможности: нет современной инфраструктуры, которая позволит это сделать. Но мы развиваемся поэтапно, и это направление развивать тоже будем. А пока, исходя из наших возможностей, клуб проводит хорошую работу.
— Получается, что негатива нельзя было избежать?
— Именно так. Хотя продажа абонементов шла довольно долго, и мы сделали цены крайне доступными. При этом некоторые даже предъявляли претензии — якобы слишком дешево. Хотя раньше я представить себе не мог, что такое услышу. Обычно болельщики высказывают недовольство из-за дороговизны. Но мы не могли выставлять более высокую цену — стадион не новый, это было бы несправедливо. Мы предоставили возможность купить абонемент как в онлайн-режиме, так и в кассах. Хотя продажа в кассах для нас — проблема. Это траты на техническое оборудование, персонал и многое другое. Но мы, несмотря ни на что, старались предоставить болельщикам сервис — в частности, возможность обменять электронные абонементы на пластиковые. В будущем мы постараемся полностью уйти в онлайн — в современном мире очередей быть не должно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2