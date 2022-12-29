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Гендиректор «Факела» отметил интерес к команде со стороны болельщиков

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе отметил интерес к команде со стороны болельщиков в Воронеже.

— Как вы сейчас оцените тот опыт, который клуб получил при реализации абонементной и билетной программ?

— Верни время назад — мы бы все сделали точно так же. Построить все иначе было просто невозможно. Каждый футбольный клуб — в России ли, в Европе ли, в Латинской Америке ли — ставит перед собой задачу реализовать как можно больше абонементов. (В европейских странах абонементы продаются на несколько сезонов вперед и даже пожизненно). Это определенные гарантии для клуба. Ведь он получает деньги сразу. И даже если ты не пришел на какой-то из матчей, ты уже помог клубу, инвестировав в его развитие, помимо поддержки на трибуне. Нам очень сильно помогли деньги, которые мы выручили при продаже абонементов. Они были распределены на всю структуру «Факела». Академия съездила на все турниры, тренерский и медицинский штабы получили новое оборудование для работы. Не будь этих денег — технику закупали бы не перед стартом сезона, а уже по ходу чемпионата. Так что мы всегда будем стараться продавать как можно больше абонементов и впредь.

— Если будет возможно продать 20 тыс. абонементов — продадим все?

— Сто процентов! Мы продали около 13 тыс. абонементов на восемь домашних матчей. Мы лучшие в лиге по этому показателю. И мы видим статистику — порядка 95% обладателей абонементов либо посещали домашние матчи сами, либо передавали свои места друзьям и знакомым. Результат налицо. Это успех. Все остальное — разговоры в пользу бедных. Предъявлять претензии по поводу спекулянтов бессмысленно — они есть везде, где есть ажиотаж. И бороться со спекулянтами должны правоохранительные органы, это вне компетенции профессионального футбольного клуба. Можно ли улучшить сервис для болельщиков? Однозначно нужно! Пока у нас нет до конца такой возможности: нет современной инфраструктуры, которая позволит это сделать. Но мы развиваемся поэтапно, и это направление развивать тоже будем. А пока, исходя из наших возможностей, клуб проводит хорошую работу.

— Получается, что негатива нельзя было избежать?

— Именно так. Хотя продажа абонементов шла довольно долго, и мы сделали цены крайне доступными. При этом некоторые даже предъявляли претензии — якобы слишком дешево. Хотя раньше я представить себе не мог, что такое услышу. Обычно болельщики высказывают недовольство из-за дороговизны. Но мы не могли выставлять более высокую цену — стадион не новый, это было бы несправедливо. Мы предоставили возможность купить абонемент как в онлайн-режиме, так и в кассах. Хотя продажа в кассах для нас — проблема. Это траты на техническое оборудование, персонал и многое другое. Но мы, несмотря ни на что, старались предоставить болельщикам сервис — в частности, возможность обменять электронные абонементы на пластиковые. В будущем мы постараемся полностью уйти в онлайн — в современном мире очередей быть не должно.

Источник: https://vk.com/@pfcfakel-roman-ashabadze-rezultat-pervoi-chasti-sezona-dostatochno-do
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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Генеральный директор «Факела» оценил выступление команды в первой части сезона
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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