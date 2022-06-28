Генеральный директор «Факела» назвал задачи команды на следующий сезон

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о задачах команды на следующий сезон.

«Мы оцениваем реально свои возможности и силы. И не будет ставить завышенные задачи. Мы прекрасно понимаем, что мы — новичок в РПЛ. Прекрасно понимаем, что конкурировать нам будет намного сложнее, чем остальным, что нам нужно будет адаптироваться.

Команда на 85 процентов сформирована из тех игроков, что были в ФНЛ. Они получат свой шанс. Тренерский штаб у нас тоже достаточно молодой. Но мы делаем все возможное, чтобы не быть мальчиками для битья», — сказал Асхабадзе в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в ФНЛ-1 и вышел в РПЛ.