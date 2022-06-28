Гендиректор «Факела» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.

«Богаче мы себя точно не почувствовали. Живем в рамках своих возможностей. Спонсоры — это все еще находится на стадии обсуждения, поэтому я не могу конкретно понять, какое будет распределение финансов. Мы еще этот вопрос не решали. А это все влияет на формирование бюджета, который мы еще будем только формировать», — сказал Асхабадзе в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в ФНЛ-1 и вышел в РПЛ.