На просмотре в ЦСКА находится защитник «Химок» Большаков

На просмотре в ЦСКА находится защитник «Химок» Кирилл Большаков. Он тренируется с основным составом московского клуба, сообщает сайт московского клуба.

В «Химки» 22-летний футболист перешел летом прошлого года и почти сразу же был отдан в аренду в «Олимп-Долгопрудный». С февраля Большаков выступал на правах аренды за «Кубань».

В прошлом сезоне Большаков в 35 матчах ФНЛ-1 забил восемь мячей, став лучшим бомбардиром первенства среди защитников.