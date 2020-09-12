Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об участии ВЭБ.РФ в жизни клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об участии государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в жизни клуба.

— Вклад, который ВЭБ.РФ вносит в новую стратегию ПФК ЦСКА, невозможно переоценить, — цитирует Бабаева сайт красно-синих. — Во многом благодаря этому у нас появились новые возможности. Рады, что такая серьезная корпорация обратила внимание на наш клуб. ВЭБ.РФ оказывает помощь по всем направлениям, привлекает новых инвесторов, спонсоров. Мы очень благодарны лично Игорю Ивановичу Шувалову, принимающему активное участие в деятельности клуба. Слова не расходятся с делом, вопросы решаются максимально оперативно. Даже в период режима самоизоляции работа не прекращалась, регулярно проходили встречи и консультации.

Большой вклад вносит Максим Станиславович Орешкин, председатель совета директоров ПФК ЦСКА. С его стороны мы получаем активную и всестороннюю помощь. Делается все, чтобы клуб становился сильнее, добивался результатов.

— О совете директоров хотелось бы спросить отдельно. Какова роль нового управляющего клубного органа, и что обсуждалось на первом заседании, которое прошло по окончании минувшего сезона?

— Заочно уже состоялось много заседаний. Рассматриваются вопросы, предусмотренные уставом ПФК ЦСКА. В частности, утверждаются сделки, спонсорские и трансферные контракты. Все это осуществляется с одобрения совета директоров, куда входят очень уважаемые люди. Несмотря на высокую занятость, они находят время для активного участия в жизни клуба. Можно сказать, что и в этом плане ПФК ЦСКА получил серьезное усиление