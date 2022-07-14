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Сегодня, 15:12

Бабаев: «Бийол оказался перед выбором: семья или работа»

Бабаев прояснил ситуацию по Бийолу
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в беседе с «СЭ» прокомментировал будущее защитника Яки Бийола.

Ранее сообщалось, что 23-летний словенец близок к переходу в «Удинезе».

«Он продлил контракт через неделю после того, как все началось. Не предполагали, какие начнутся процессы. Плюс, семья. Все эти факторы немного поменяли ситуацию. Это одно из самых тяжелых решений в его жизни. Находясь под таким давлением, тяжело сделать выбор. По факту, он оказался перед выбором: семья или работа», — сказал Бабаев «СЭ».

Яка Бийол
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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