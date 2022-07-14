Бабаев: «Бийол оказался перед выбором: семья или работа»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в беседе с «СЭ» прокомментировал будущее защитника Яки Бийола.

Ранее сообщалось, что 23-летний словенец близок к переходу в «Удинезе».

«Он продлил контракт через неделю после того, как все началось. Не предполагали, какие начнутся процессы. Плюс, семья. Все эти факторы немного поменяли ситуацию. Это одно из самых тяжелых решений в его жизни. Находясь под таким давлением, тяжело сделать выбор. По факту, он оказался перед выбором: семья или работа», — сказал Бабаев «СЭ».