Бабаев: «Бийол оказался перед выбором: семья или работа»
Бабаев прояснил ситуацию по Бийолу
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в беседе с «СЭ» прокомментировал будущее защитника Яки Бийола.
Ранее сообщалось, что 23-летний словенец близок к переходу в «Удинезе».
«Он продлил контракт через неделю после того, как все началось. Не предполагали, какие начнутся процессы. Плюс, семья. Все эти факторы немного поменяли ситуацию. Это одно из самых тяжелых решений в его жизни. Находясь под таким давлением, тяжело сделать выбор. По факту, он оказался перед выбором: семья или работа», — сказал Бабаев «СЭ».
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