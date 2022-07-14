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Сегодня, 14:56

Вопрос о возвращении пива на стадионы вновь рассмотрят осенью

Мария Куцубеева
Корреспондент
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И.о. главы РПЛ Александр Алаев рассказал, что вопрос о возвращении пива на стадионы могут вновь рассмотреть в Госдуме этой осенью.

— По моей информации, был ряд вопросов, но они сняты. На осенней сессии вернутся к рассмотрению этого вопроса, — заявил Алаев.

В январе 2005 года был принят федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива».

В мае 2022 года сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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