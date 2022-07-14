Вопрос о возвращении пива на стадионы вновь рассмотрят осенью
И.о. главы РПЛ Александр Алаев рассказал, что вопрос о возвращении пива на стадионы могут вновь рассмотреть в Госдуме этой осенью.
— По моей информации, был ряд вопросов, но они сняты. На осенней сессии вернутся к рассмотрению этого вопроса, — заявил Алаев.
В январе 2005 года был принят федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива».
В мае 2022 года сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.
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|Сочи
|0
|0
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|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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