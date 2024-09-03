Бабаев назвал полезной встречу с Мажичем: «Проговорили стратегические моменты»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе встречи с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем с представителями клубов РПЛ.

— Полезная встреча. Диалог — это всегда отлично. Надеюсь, что данная встреча пойдет на пользу. Были вопросы, связанные с трактовками тех или иных эпизодов, взаимодействием между клубами и судейским комитетом. Это была хорошая инициатива от РФС.

- Были от у вас вопросы по конкретным игровым эпизодам?

— Мы договорились, что не будем обсуждать частные эпизоды. Иначе нам бы пришлось, наверное, сидеть до вечера. Мы проговорили более стратегические моменты, которые имеют, к сожалению, системность. В частности, определенная двойная трактовка спорных эпизодов, работа ЭСК, планы развития лиги, молодые судьи и так далее. Больше сосредоточились на этих вопросах, — сказал Бабаев «СЭ».

Мажич стал главой судейского департамента РФС летом прошлого года. В 2018 году специалист обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/2018 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.