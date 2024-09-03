Мележиков заявил, что Мажич ответил на вопрос про назначения Карасева

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии «СЭ» рассказал о ходе встречи главы судейского корпуса РФС Милорада Мажича с представителями клубов РПЛ.

— Остались ли клубы удовлетворены встречей?

— Высказывались определенные претензии, но в целом любая встреча это позитив.

— Главный вопрос был в трактовках решений?

— Проблема с трактовками не только у клубов и тренерских штабов, но и судей.

— Получили ли клубы ответ на вопрос, почему Карасев получил назначение после признания его решения ошибочным?

— Ответ получен, но, думаю, это прокомментирует Павел Каманцев (председатель судейского комитета РФС — Прим. «СЭ»).

Ранее нынешний генеральный директор красно-белых Олег Малышев рассказал, что встреча с Мажичем была очень полезной.