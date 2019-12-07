Гендиректор «Зенита» сделал заявление об уходе фанатов с трибун

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намерен встретиться с фанатами команды и обсудить их акцию, в рамках которой часть болельщиков покинула трибуны стадиона во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России против «Динамо» (3:0).

В конце первого тайма фанаты сине-бело-голубых и московской команды покинули трибуны в рамках акции, которую проводят фанаты клубов премьер-лиги.

— Команде, конечно, это неприятно, потому что она играет для болельщиков. Было приятно смотреть на то, как болели за «Зенит» до ухода, — цитирует ТАСС Медведева. — Был лозунг «Фанат — не преступник» — это правильно. Фанаты провели такую акцию, чтобы привлечь внимание, — привлекли. Я собираюсь встретиться с нашими фанатами и поговорить. Как только пришел в клуб, я уже встречался с ними, думаю, будет откровенный разговор, в котором можно будет обсудить и эту тему. Не хочу сейчас делать никаких заключений, но мне кажется, что мы должны исходить из главного принципа — у нас никто из граждан не преступник, поскольку действует презумпция невиновности.

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