Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал уход главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова в отставку.

— Это решение РФС, может, и самого Егорова. Да, он ушел, но не из футбола, а с должности. Время рассудит, что и как. Надеюсь, что следующий глава департамента судейства будет более успешен. А так — не стану давать оценку деятельности Егорова на своем посту.

47-летний Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования с мая 2018 года. (Иван Торопцев)