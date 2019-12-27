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Гендиректор «Уфы» — об отставке Егорова: «Надеюсь, что следующий глава департамента судейства будет более успешен»

14:58
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал уход главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова в отставку.

— Это решение РФС, может, и самого Егорова. Да, он ушел, но не из футбола, а с должности. Время рассудит, что и как. Надеюсь, что следующий глава департамента судейства будет более успешен. А так — не стану давать оценку деятельности Егорова на своем посту.

47-летний Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования с мая 2018 года. (Иван Торопцев)

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