Гендиректор «Уфы» — об отставке Егорова: «Надеюсь, что следующий глава департамента судейства будет более успешен»
14:58
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал уход главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова в отставку.
— Это решение РФС, может, и самого Егорова. Да, он ушел, но не из футбола, а с должности. Время рассудит, что и как. Надеюсь, что следующий глава департамента судейства будет более успешен. А так — не стану давать оценку деятельности Егорова на своем посту.
47-летний Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования с мая 2018 года. (Иван Торопцев)
Опрос
проголосовало: 12647Все опросы
Как вы оцените судейство в этом сезоне РПЛ?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...