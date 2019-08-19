Гендиректор «Уфы» — о трансфере Кругового: «Сегодня к вечеру или завтра все решим»
11:20
Вопрос с переходом защитника Данила Кругового из «Уфы» в другую команду решится в понедельник или вторник, рассказал «СЭ» гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов.
Ранее сообщалось, что у 21-летнего игрока есть предложения от «Зенита» и ЦСКА.
— Когда будет решение по Круговому? — вопрос Газизову.
— Сегодня к вечеру или завтра все решим.
Круговой в прошлом сезоне провел девять матчей за «Уфу» и сделал один результативный пас. (Арман Мкртчян)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 8478Все опросы
Как закончится матч «Спартак» - ЦСКА?