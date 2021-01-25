Гендиректор «Тамбова» рассказала, сколько игроков прислали письмо на расторжение контракта
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в интервью «СЭ» сообщила, что четыре футболиста прислали письма о желании расторгнуть контракт с клубом.
— Есть шанс, что «Тамбов» будет играть в РПЛ молодежным составом?
— Нет шансов. Молодежным составом играть не будут.
— Что с футболистами? Расторгают контракты?
— Есть такой факт. Уже четверо, по-моему, прислали на расторжение контракта.
— Кто?
— Давайте не будем писать фамилии. Не очень корректно, пока ничего не расторгли. Я еще надеюсь, что сможем договориться.
— Правда ли, что некоторые иностранные футболисты обратились в ФИФА в связи с задолженностями по зарплате?
— Не знаю, это надо у них спрашивать. У нас никаких официальных документов пока нет. Может быть, это временной промежуток — пока их запрос обработают. Пока нет официальных писем ни от них, ни от ФИФА. Информацию я эту тоже слышала, но только в СМИ.
«Тамбов» занимает 16-е место с 13 очками в турнирной таблице РПЛ. Клуб имеет финансовые проблемы.
Ранее Коновалова заявила, что «Тамбов» с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России.
(Константин Колмаков)
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