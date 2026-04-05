Игорь Ларионов прибыл на дерби «Спартак» — «Локомотив»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прибыл на дерби «Спартака» и «Локомотива» в 23-туре РПЛ.

Перед игрой генеральный директор красно-белых Сергей Некрасов вывел Ларионова на бровку поля.

«Спартак» дома сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 5 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.