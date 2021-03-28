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Грузия — Испания: Кварацхелия открыл счет в матче

19:50
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Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия отличился в отборочном матче ЧМ-2022 против команды Испании. Хавбек открыл счет в матче в концовке первого тайма — 1:0.

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