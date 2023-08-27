Гендиректор «Пари НН» заявил, что клуб может выйти на самоокупаемость в следующем сезоне

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о планах выхода клуба на самоокупаемость.

— Губернатор области Никитин заявлял, что в перспективе клуб должен выйти на самоокупаемость. Есть ли стратегия?

— Это так. Клуб должен быть самоокупаем, даже приносит прибыль. Все для этого есть. Мы должны сначала добиться психологической планки, когда бренд «Пари НН» будет узнаваем среди населения, когда взаимодействие с какими-то партнерами будет приносить максимальное содействие и поддержку. Передо мной стоит задача ввести клуб на самоокупаемость. Мы проводим серию встреч с потенциальными партнерами. В частности, чартерный партнер. Мы много ресурсов тратим на перелеты.

— Вполне возможно, что на форме «Пари НН» в ближайшем будущем появится эмблема авиакомпании?

— Да.

— Какие сроки установлены для того, чтобы выйти на самоокупаемость?

— Не отвечу про дату. Мы готовимся к совету директоров, который пройдет осенью. Там мы представим программу с тремя вариантами исполнения. Будет оптимистический вариант, в котором клуб станет самоокупаемый в следующем году. Будет нейтральный вариант, но сроки сдвигаются. Про пессимистический вариант говорить не буду. Но его надо тоже иметь. Случаются события из разряда «черного лебедя», когда вмешивается внешний фактор.

— При идеальном раскладе «Пари НН» может стать самоокупаемым в следующем сезоне?

— При идеальном раскладе, да, — сказал Гусейнов «СЭ».

Ранее Губернатор нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что клуб имеет перспективы самоокупаемости.

После 6 матчей «Пари НН» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.