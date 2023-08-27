Гендиректор «Пари НН» заявил, что клуб может выйти на самоокупаемость в следующем сезоне
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о планах выхода клуба на самоокупаемость.
— Губернатор области Никитин заявлял, что в перспективе клуб должен выйти на самоокупаемость. Есть ли стратегия?
— Это так. Клуб должен быть самоокупаем, даже приносит прибыль. Все для этого есть. Мы должны сначала добиться психологической планки, когда бренд «Пари НН» будет узнаваем среди населения, когда взаимодействие с какими-то партнерами будет приносить максимальное содействие и поддержку. Передо мной стоит задача ввести клуб на самоокупаемость. Мы проводим серию встреч с потенциальными партнерами. В частности, чартерный партнер. Мы много ресурсов тратим на перелеты.
— Вполне возможно, что на форме «Пари НН» в ближайшем будущем появится эмблема авиакомпании?
— Да.
— Какие сроки установлены для того, чтобы выйти на самоокупаемость?
— Не отвечу про дату. Мы готовимся к совету директоров, который пройдет осенью. Там мы представим программу с тремя вариантами исполнения. Будет оптимистический вариант, в котором клуб станет самоокупаемый в следующем году. Будет нейтральный вариант, но сроки сдвигаются. Про пессимистический вариант говорить не буду. Но его надо тоже иметь. Случаются события из разряда «черного лебедя», когда вмешивается внешний фактор.
— При идеальном раскладе «Пари НН» может стать самоокупаемым в следующем сезоне?
— При идеальном раскладе, да, — сказал Гусейнов «СЭ».
Ранее Губернатор нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что клуб имеет перспективы самоокупаемости.
После 6 матчей «Пари НН» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0