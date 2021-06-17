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«Спартак» объявил состав на тренировочный сбор под руководством Витории

13:53
Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» объявил состав на тренировочный сбор, который пройдет под руководством нового главного тренера команды Руя Витории.

Состав выглядит следующим образом: Максименко, Ребров, Селихов, Ещенко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Гапонов, Литвинов, Маслов, Айртон, Тимофеев, Хендрикс, Умяров, Ломовицкий, Мозес, Глушенков, Мирзов, Роша, Игнатов, Бакаев, Мелкадзе.

«Спартак» будет готовиться к сезону на юге Австрии с 25 июня по 5 июля и проведет там несколько товарищеских матчей: против «Нефтчи» (29 июня), «Браво» (2 июля) и «Шибеника» (5 июля).

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Сергей Ревенко все материалы автора
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