Мозес — об уходе Тедеско из «Спартака»: «Расстроился, что не смогу работать с таким классным тренером»
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.
— Каким стало твое первое общение с Тедеско? Как охарактеризовал бы немецкого тренера?
— Он потрясающий! Потрясающий человек и отличный тренер. Доменико был одной из главных причин, почему я перешел в «Спартак». Он делится с нами своей страстью к игре. Когда он на бровке, его энергетика передается команде. Он гонит нас вперед и вселяет уверенность, что мы способны победить в каждом матче. Тедеско требует этого — побед всегда и над всеми. Играем мы с лидерами или с командами из нижней части таблицы, посыл один — идите и выиграйте! А еще он просит получать удовольствие. Наслаждаться футболом, в который мы играем. Это круто. Он топ-топ-топ тренер! Точно один из лучших, с кем я когда-либо работал.
— Они чем-то похожи с Антонио Конте...
— Да-да, верно. Доменико схож с Антонио своей страстью на бровке и работой с игроками. Общее точно есть.
— Как воспринял информацию об уходе тренерского штаба по окончании сезона?
— Что тут сказать, конечно, я как футболист сильно расстроился, что не смогу дальше поработать с таким классным тренером. В подробности его решения я углубляться не хочу.
16 декабря Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который действует до конца нынешнего сезона.
(Артем Калинин)
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