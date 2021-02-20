Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

— Каким стало твое первое общение с Тедеско? Как охарактеризовал бы немецкого тренера?

— Он потрясающий! Потрясающий человек и отличный тренер. Доменико был одной из главных причин, почему я перешел в «Спартак». Он делится с нами своей страстью к игре. Когда он на бровке, его энергетика передается команде. Он гонит нас вперед и вселяет уверенность, что мы способны победить в каждом матче. Тедеско требует этого — побед всегда и над всеми. Играем мы с лидерами или с командами из нижней части таблицы, посыл один — идите и выиграйте! А еще он просит получать удовольствие. Наслаждаться футболом, в который мы играем. Это круто. Он топ-топ-топ тренер! Точно один из лучших, с кем я когда-либо работал.

— Они чем-то похожи с Антонио Конте...

— Да-да, верно. Доменико схож с Антонио своей страстью на бровке и работой с игроками. Общее точно есть.

— Как воспринял информацию об уходе тренерского штаба по окончании сезона?

— Что тут сказать, конечно, я как футболист сильно расстроился, что не смогу дальше поработать с таким классным тренером. В подробности его решения я углубляться не хочу.

16 декабря Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», который действует до конца нынешнего сезона.

(Артем Калинин)