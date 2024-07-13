Гендиректор «Крыльев» рассказал, что в клубе не обсуждают возвращение Зиньковского из «Спартака»
Генеральный директор «Крыльев Советов» считает, что в клубе не планируют возвращать полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.
«Внутри клуба не было обсуждений по поводу возвращения Зиньковского», — сказал Андреев Sport24.
В СМИ писали, что руководство самарской команды прямо сообщило игроку, что не заинтересовано в сотрудничестве с ним. Позже генеральный директор красно-белых Олег Малышев назвал эту информацию «домыслами».
Источник: Sport24
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