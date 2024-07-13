Защитник Карпов стал полноценным игроком «Уфы», Носков ушел в аренду в «СКА-Хабаровск»
ЦСКА и «Уфа» оформили переход защитника Вадима Карпова, сообщает пресс-служба команды из Башкортостана. Трансфер игрока предусматривает 50 процентов суммы в пользу армейцев от его последующей продажи.
Защиткник ЦСКА Егор Носков предстоящий сезон проведет на правах аренды в братском «СКА-Хабаровске».
Прошлый сезон Карпов играл в «Уфе» в аренде и провел 25 матчей.
Карпов — воспитанник ЦСКА. За главную команду он провел 33 матча, забил один гол и сделал одну голевую передачу. На счету защитника шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.
Носков дебютировал за «основу» в марте 2023 года и в сумме провел семь матчей.
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|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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