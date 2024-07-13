Жирков: «Хотел бы встретиться со Сталиным — интересная личность»
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал «СЭ», с какими историческим деятелем хотел бы встретиться.
— Если бы у вас была возможность встретиться с любым историческим деятелем России, кого бы вы выбрали и о чем бы хотели поговорить?
— Как человек, который интересуется историей, наверное, выберу Сталина. Интересная личность. Прочитал о нем много книг. Но что спросил бы? Думаю, я бы там молчал, ха-ха. Ничего бы не смог спросить у такого авторитета. Я тренеру-то не мог ничего сказать. А тут перед таким человеком! — сказал Жирков «СЭ».
Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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