Гендиректор «Химок» прокомментировал информацию о новом главном тренере

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев прокомментировал «СЭ» информацию о новом главном тренере клуба после ухода с поста Сергея Юрана. Об отставке специалиста было официально объявлено сегодня. По информации «СЭ», его должность займет Дмитрий Гунько.

— Пока преждевременно говорить о назначении главного тренера — Дмитрия Гунько, которого называют в прессе, или кого-то другого. Как только подпишем бумаги, сразу все объявим, — сказал Зайцев. (Константин Алексеев)

Гунько с 2008 по 2018 год работал в «Спартаке». Он возглавлял молодежку и «Спартак-2», входил в штаб основной команды, а в 2014 году недолго поработал главным тренером.

Под руководством Юрана «Химки» финишировали на втором месте в первенстве Олимп-ФНЛ, досрочно прерванном из-за пандемии коронавируса, и вышли в премьер-лигу. В Олимп-Кубке России команда добралась до финала, где уступила «Зениту» (0:1).