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Гендиректор «Факела» оценил готовность стадиона в Воронеже к новому сезону

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о ходе подготовки стадиона в Воронеже к новому сезону РПЛ.

«Где-то мы хотим сделать даже лучше, чем требования РПЛ. Потому что понимаем, что команды должны чувствовать себя комфортно. Сделаем для этого все возможное.

Порядка 10-15 миллионов рублей мы потратили. Это только если говорить про затраты клуба.

В начале июля мы должны показать, что устранили замечания. Что появилось необходимое оборудование. Комиссия это своими глазами увидит. На сегодняшний день никаких опасений нет», — сказал Асхабадзе в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в ФНЛ-1 и вышел в РПЛ.

 

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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