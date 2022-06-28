Гендиректор «Факела» оценил готовность стадиона в Воронеже к новому сезону
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о ходе подготовки стадиона в Воронеже к новому сезону РПЛ.
«Где-то мы хотим сделать даже лучше, чем требования РПЛ. Потому что понимаем, что команды должны чувствовать себя комфортно. Сделаем для этого все возможное.
Порядка 10-15 миллионов рублей мы потратили. Это только если говорить про затраты клуба.
В начале июля мы должны показать, что устранили замечания. Что появилось необходимое оборудование. Комиссия это своими глазами увидит. На сегодняшний день никаких опасений нет», — сказал Асхабадзе в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в ФНЛ-1 и вышел в РПЛ.
Положение команд
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|И
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|Н
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|
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|Зенит
|0
|0
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|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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