Клубы РПЛ почтили память трехкратного чемпиона мира Пеле

29 декабря из Бразилии пришла новость о смерти выдающегося футболиста Пеле.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии умер в возрасте 82 лет.

Российские клубы в социальных сетях почтили память уникального футболиста.