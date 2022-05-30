В «Урале» заявили, что Шалимов останется в команде

Вице-президент «Урала» Игорь Ефремов заявил, что Игорь Шалимов останется в команде.

— Шалимов остается в «Урале»?

— Да.

— Какой будет бюджет «Урала»? Сильно ли он сократится?

— У нас все нормально.

— Шатов продлит контракт?

— Все узнаете попозже, — приводит слова Ефремова Sport24.

По итогам сезона-2021/22 «Урал» набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.