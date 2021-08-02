Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Рано делать оценки, прошло два тура»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал на фотовыставке «110 лет ПФК ЦСКА — мгновения великой истории», что еще рано оценивать результаты команды в новом сезоне.

«Рано делать оценки, прошло два тура. Обидно, что не достигли хотя бы ничьи в последнем матче. Состав пока сыгрывается, была скованность. Но пока выводы делать не стоит. Стараемся работать над ошибками, переживаем как наши болельщики. Надеюсь, сможем добиться результата в следующих матчах. Надеюсь, Акинфеев и Березуцкий после выставки подучили положительных эмоций.

Слова Березуцкого, что нам мяч не нужен? Мы обсуждали, в какой футбол хочет играть ЦСКА. По-разному можно интерпретировать его слова. Алексею непросто, у него начало большой тренерской карьеры. Не стоит цепляться к каждому его слову.

Карт-бланш Березуцкого? Мы и так, к сожалению, было вынуждены принимать несвойственное нам решение. Пока надо набраться терпения», — сказал Бабаев.

У ЦСКА 3 очка после двух туров. Команда занимает восьмое место.