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Гендиректор ЦСКА рассказал о фотовыставке, посвященной 110-летию клуба

14:35
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о фотовыставке «110 лет ПФК ЦСКА — мгновения великой истории».

«Выставка — наша история. Как говорил Ломоносов: «Народ, забывающий свою историю, не имеет будущего». Эта выставка будет приятна и подрастающему поколению, и ветеранам. Обязательно приведем сюда учащихся детско-юношеских академий. Спорт жесток, хорошее быстро забывается. Но мы должны помнить людей, которые ковали успехи нашего клуба. Надеюсь, выставка повысит интерес к истории клуба», — сказал Бабаев.

После двух туров Тинькофф РПЛ армейцы занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

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Сергей Федоров все материалы автора

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