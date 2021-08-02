Гендиректор ЦСКА рассказал о фотовыставке, посвященной 110-летию клуба

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о фотовыставке «110 лет ПФК ЦСКА — мгновения великой истории».

«Выставка — наша история. Как говорил Ломоносов: «Народ, забывающий свою историю, не имеет будущего». Эта выставка будет приятна и подрастающему поколению, и ветеранам. Обязательно приведем сюда учащихся детско-юношеских академий. Спорт жесток, хорошее быстро забывается. Но мы должны помнить людей, которые ковали успехи нашего клуба. Надеюсь, выставка повысит интерес к истории клуба», — сказал Бабаев.

После двух туров Тинькофф РПЛ армейцы занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка.