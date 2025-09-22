Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Команда стремится занимать место наверху»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал турнирное положение команды в РПЛ.

«Мы — спортивный клуб, все максималисты. Понятно, что всегда хочется идти в лидирующей группе, а быть на первом месте — это отдельное удовольствие. Команда стремится занимать место наверху», — цитирует Измайлова РИА «Новости».

В 9-м туре РПЛ калининградцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0). Балтика» (17 очков) продлила серию без поражений в РПЛ до 9 матчей и поднялась на второе место. В следующем туре команда Андрея Талалаева 28 сентября на выезде сыграет с ЦСКА.