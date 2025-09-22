Рыскин не представляет РПЛ без лимита: «В сборную СССР попадали супермены»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ.

— Видите ли вы ситуацию, при которой в России можно работать без лимита?

— Сейчас это тяжело. Каждый клуб РПЛ, и не только, а еще и региональные академии, должны провести очень серьезную работу. Я сам продукт спортивной системы Советского Союза. У нас на первенстве города, по-моему, 12 команд играло. Мы приезжали сборной Москвы, там из каждого региона собирались сборные. И отсеивалось огромное количество спортсменов. В сборную СССР попадали просто супермены, лучшие из лучших. Потрясающий же турнир ЮФЛ, сейчас огромное количество игроков задействовано. Может быть, с этим связан прогресс Батракова, Кисляка. Надо проанализировать. Я не готов сейчас дать оценку за несколько лет.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».