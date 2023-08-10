Газзаев заявил, что Мандрыкин был хорошим человеком и большим спортсменом

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев отреагировал на смерть экс-игрока ЦСКА Вениамина Мандрыкина. Специалист выразил соболезнования семье голкипера.

«Очень хороший был человек и большой спортсмен. Был такой уникальный момент, когда в ЦСКА было три великолепных вратаря — Акинфеев, Мандрыкин и Габулов. Между ними была дружба. Потом Игорь стал основным вратарем, а Вениамин уехал в другие команды. Наверное, если бы он остался в ЦСКА, был бы сейчас жив», — цитирует Газзаева РИА «Новости».

Матч ЦСКА — «Факел» начался с минуты молчания в память о футболисте. Сегодня, 10 августа, на стадионе армейцев прошла церемония прощания с вратарем.

Экс-игрок завершил карьеру в ноябре 2010 года в возрасте 29 лет из-за последствий ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Из-за травм футболист лишился возможности передвигаться самостоятельно.