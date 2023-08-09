Матч ЦСКА — «Факел» начался с минуты молчания в память о Вениамине Мандрыкине

Игра между ЦСКА и «Факелом» во втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России началась с минуты молчания в честь Вениамина Мандрыкина.

О смерти 41-летнего Мандрыкина стало известно 6 августа.

Экс-игрок завершил карьеру в ноябре 2010 года в возрасте 29 лет из-за последствий ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Из-за травм футболист лишился возможности передвигаться самостоятельно.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».