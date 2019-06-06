Бывший главный тренер красно-синих, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев считает, что нужно поднять стоимость телевизионных прав за показ матчей премьер-лиги. Он также отметил, что надо привлекать лучших легионеров Европы, которые привлекут зрителей на трибуны.

– А готовы ли наши клубы ФНЛ к премьер-лиге? Не повторится ли история с "Анжи"?

– Хороший вопрос. Для того, чтобы не повторилась такая ситуация, как с "Анжи", да и со многими другими клубами – "Аланией", "Торпедо", "Сатурном", "Амкаром", нужно поднять стоимость телевизионных прав за показ матчей премьер-лиги.

– Во сколько раз?

– Примерно в 40 раз.

– В 40?

– Да. Если возьмем Англию, то там АПЛ получает от телеправ 2,5 миллиарда евро, в Германии – 1,5 миллиарда. Испания, Италия, Франция – где-то по 900-950 миллионов. Россия шестая в рейтинге УЕФА. Но у нас команды на всех получают 23 миллиона... Как мы можем соперничать с ведущими европейскими лигами? Кроме того, у них нет никакого лимита на легионеров.

Чемпион Англии "Манчестер Сити" сейчас получил 160 миллионов миллионов фунтов, а команда, которая вылетела – 120 миллионов. Только задумайтесь на секундочку. "Зенит" же заработал только 4,5-5 миллионов евро, а команда, покинувшая РПЛ, 500 тысяч евро. Почувствуйте разницу.

Сейчас мы приняли решение о расширении команд. Но тогда нужно реформировать наш футбол на всех уровнях, чтобы российские клубы добивались серьезных успехов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А что мы для этого делаем? Только увеличиваем РПЛ до 18 клубов и принимаем лимит 8 плюс 17? Этого явно недостаточно, это неправильно.

Чтобы заполнялись наши стадионы, мы должны привлекать лучших легионеров Европы, которые привлекут зрителей на трибуны. Для этого надо увеличить стоимость телевизионных прав и отменить лимит на легионеров. Вот и все. (Виталий Айрапетов)

Валерий Газзаев: "Я за расширение РПЛ. Но надо повысить стоимость телеправ в 40 раз и отменить лимит"