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Сегодня, 10:05

Газзаев о дерби ЦСКА — «Динамо»: «Армейцы все могли решить в первом тайме»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Милан Гайич и Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал итоги московского дерби в 16-м туре РПЛ.

— Лихой, веселый матч? - первый вопрос Газзаеву.

— Матч двух разных таймов. Армейцы, несмотря на ранний пропущенный гол, быстро вернулись в игру и завладели преимуществом. ЦСКА смотрелся явно лучше, создавал моменты, давил, комбинировал, прессинговал, выигрывал большинство единоборств, подбор, как правило, оставался за хозяевами. Если бы подопечные Федотова лучше распорядились моментами, то создали бы себе весьма комфортный задел к перерыву. То есть, в целом, можно было делать весомую заявку на победу еще в первой половине встречи. Игра-то давалась! Вспомните хотя бы шансы у Заболотного, Файзуллаева.

— Что же изменилось после перерыва?

— Сработали замены Лички. Очень хорошо вошел в игру Карраскаль, который принял участие в двух голах. Да и в целом колумбиец все время был нацелен на ворота. Мне показалось, что армейцы физически просели в последние 20-25 минут. Не хватило силенок, сказалась короткая скамейка ЦСКА. «Динамо» обладает более сильным составом. Тренерский штаб бело-голубых может варьировать тактику, усиливать игру команды по ходу встречи, что мы сегодня и увидели.

Да, Федотов выпустил в концовке Давилу и Глебова, но это уже скорее было от безысходности. Этим футболистам пока сложно переворачивать ход игры. Дерби показало, что если зимой ЦСКА не усилится (а нужно приобрести минимум по одному игроку в каждую линию, кроме вратарской), ему будет сложно зацепиться за призовые места.

— Итоговый результат закономерен?

— Не хочется рассуждать в сослагательном наклонении, хотя, как я заметил выше, ЦСКА мог склонить чашу весов в свою пользу еще в первые 45 минут. Но имеем то, что имеем. Счет на табло. «Динамо» лучше распорядилось своими моментами.

Николя Муми Нгамале, Хорхе Карраскаль и&nbsp;Константин Тюкавин. «Карраскаль сыграл здорово, Тюкавин должен забивать 20 голов за сезон, ЦСКА не хватило скамейки». Мнение Газзаева

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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